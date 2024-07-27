الألعاب الأولمبية.. بودينة يفشل في التأهل المباشر لربع نهائي “التجديف”

عجز الجزائري، سيد علي بودينة، عن خطف تأشيرة التأهل المباشر، إلى ربع نهائي منافسات التجديف، في التصفية الثالثة اختصاص “سكيف ثقيل”. ضمن الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وأنهى اليوم السبت، بودينة، التصفيات الأولى، في المركز الرابع. بتوقيت 07:02:94، خلف المتصدر الهولندي فان دورب، بـ 06:49:93، والوصيف الياباني أراكاوا بـ 06:51:59، والروماني بريس، بـ 06:52:35.

ويتأهل إلى ربع النهائي أصحاب المراكز الثلاثة الأولى عن سباق اليوم. بينما سيكون غدا الأحد، ممثل التجديف الجزائري، بودينة، على موعد مع منافسات الاستدراك، على أمل اقتطاع بطاقة العبور إلى ربع نهائي الدورة الأولمبية.

JO PARIS 2024 #JeuxOlympiques2024 Aviron Homme série 3et 4 Les 3 premiers qualifiés pour les quart de finale les autres en barrages pic.twitter.com/aAGk3BQDPh — The fundamentals (@mowerleft2) July 27, 2024



