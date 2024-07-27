الألعاب الأولمبية.. بوشيرب يقصى من الدور الأول لمنافسة مسدس الهواء المضغوط

فشل الرامي الجزائري، سمير بوشيرب، اليوم السبت، في بلوغ نهائي منافسة مسدس الهواء المضغوط 10م.

بعد أن احتل بوشيرب، المركز 29 من أصل 33 متنافسا، في الدور التصفوي الأول للمنافسة.

وكان الرامي، بوشيرب سمير، قد احتل المركز الثاني مؤقتا في المنافسة بعدها تراجع للمركز 30، وختم المنافسة في المركز 29، برصيد 563 نقطة.

للإشارة، يتأهل من للدور المقبل لمنافسة مسدس الهواء المضغوط 10م، أصحاب المراكز الثمانية الأولى فقط.