الألعاب الأولمبية.. تريكي يتأهل لنهائي الوثب الثلاثي

ضمن الجزائري ياسر تريكي، اليوم الأربعاء، تأهله لنهائي الوثب الثلاثي، ضمن منافسات أولمبياد باريس 2024.

بعد أن حقق الجزائري، في المحاولة الثالثة 16.85 متر في للتصفيات المجموعة الأولى، وتأهل من بين أفضل 12 متسابق، بعد حلوله رابع المجموعة.

وسيشارك لاعب القوى الجزائري، ياسر تريكي، في نهائي الوثب الثلاثي، يوم الجمعة، بداية من الساعة 19.13، بالتوقيت المحلي.

وسيواجه، تريكي، في النهائي، ثلاثة منافسين وهم: