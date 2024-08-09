الألعاب الأولمبية.. تريكي يكتفي بالمركز التاسع في نهائي الوثب الثلاثي

إكتفى الرياضي الجزائري، بتخصص رياضة القفز الطويل والقفز الثلاثي، ياسر تريكي، بالمركز التاسع، في نهائي الوثب الثلاثي، ضمن منافسات أولمبياد باريس 2024.

بعد أن أخفق العداء الجزائري، في القفزة الأولى، التي كانت خاطئة، وفي المحاولة الثانية، حقق، تريكي، في المحاولة الثانية، قفزة تقدر بـ17.05.

وفي المحاولة الثالثة، حقق، ياسر تريكي، نتيجة 17.22، محتلا المركز التاسع، في نهائي الوثب الثلاثي. وهو المركز الذي لايسمح له بإكمال المنافسات، حيث يسمح للثمانية الأوائل فقط إكمال المنافسات.