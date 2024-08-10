الألعاب الأولمبية.. سجاتي يحقق الميدالية البرونزية في نهائي 800 متر

حقق العداء الجزائري، جمال سجاتي، الميدالية البرونزية، اليوم السبت، في نهائي سباق 800 متر رجال، ضمن منافسات أولمبياد باريس 2024.

واحتل البطل الجزائري، جمال سجاتي، المركز الثالث، في نهائي سباق 800 متر رجال، بتوقيت قدره 1.41.50. وخلف العداء الكيني، واني أونيي، صاحب الميدالية الذهبية بتوقيت قدره 1.41.19. وخلف صاحب المركز الثاني والميدالية الفضية، الكندي، أروب، بتوقيت قدره 1.41.20.

للإشارة، يُعد تتويج العداء، جمال سجاتي، الثالث في رصيد الجزائر، بأولمبياد باريس، بعد ميداليتين ذهبيتين، للاعبة الجمباز، كيليا نمور، و الملاكمة، إيمان خليف.