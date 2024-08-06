الألعاب الأولمبية.. فخر الملاكمة الإفريقية إيمان خليف تضمن الميدالية الفضية

تمكنت بطلة الملاكمة الجزائرية، إيمان خليف، اليوم الثلاثاء، من التأهل لنهائي الألعاب الأولمبية باريس 2024، وضمان الميدالية الفضية على الأقل في البطولة.

بعد أن أطاحت صاحبة الخمس وعشرين ربيعا، و وفخر ولاية تيارت، و نائبة بطلة العالم للملاكمة عام 2022 و 2023 و سفيرة “اليونيسيف”، بمنافستها التايلندية، شوانافينغ جانجي يام، الثامنة عالميا، في نصف النهائي وزن 66 كلغ.

وقدمت الملاكمة، إيمان خليف، أداء قوي أمام منافستها التايلندية، شوانافينغ جانجي يام، وتفوقت عليها في الثلاث جولات 5/0 بإجماع الحكام.

للإشارة، سبق للبطلة الجزائرية، أن تجاوزت في ربع النهائي هذه البطولة ، المجرية انا لوكا هاموري بنتيجة ساحقة (5-0). وبهذا الإنجاز التاريخي للملاكمة الجزائرية، تُواصل إيمان خليف، الرد على الحملات المسعورة و تكالب الإعلام الأوروبي، الذي حاول التشويش عليها، من خلال التشكيك في جنسها.

وستواجه الملاكمة، إيمان خليف، في النهائي، من أجل الظفر بالميدالية الذهبية، الفائزة من نزال الملاكمة التايوانية، شين نين شين، ومنافستها الصينية، يانغ ليو، يوم الجمعة، بداية من الساعة 21.51 مساء، بالتوقيت الجزائري.