الألعاب الأولمبية 2024.. إقصاء الثنائي الجزائري أوكالي وابتسام دودو

أقصي صباح اليوم الأربعاء، الثنائي الجزائري عبد الكريم أوكالي، وابتسام دودو، من الألعاب الأولمبية 2024، الجارية حاليا بباريس.

وأقصي عبد الكريم أوكالي، في المصارعة الإغريقية الرومانية، بعد انهزامه في الدور الاستدراكي لوزن 77 كلغ.

وجاءت هزيمة المصارع الجزائري، في النزال الذي جمعه اليوم الأربعاء، بالمصارع الأوزباكي، آرم فردان، بنتيجة (11-0).

من جهة أخرى، أقصيت المصارعة ابتسام دودو، بعد هزيمتها أمام الصينية فينغ في، في منافسة المصارعة الحرة وزن (50 كلغ)، لتضيع بذلك فرصة اللعب على الميدالية البرونزية.