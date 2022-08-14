الألعاب الإسلامية.. المنتخب الوطني ينهزم أمام السعودية ويقصى في النصف نهائي

أقصى المنتخب الوطني لأقل من 23 عاما، اليوم الأحد، من منافسة الألعاب الإسلامية الجاري بتركيا، في الدور النصف النهائي.

وجاء اقصاء المنتخب الوطني، بعد هزيمته بنتيجة هدفين لهدف، في المباراة التي جمعته بنظيره السعودي.

وكان المنتخب الوطني متأخرا في النتيجة منذ الدقيقة 14، أين سجل العسيري الهدف الأول للسعودية، قبل أن يظيف ظميله الغامدي الهدف الثاني في الدقيقة الـ20.

كما نجح شمس الدين بكوش، من تقليص الفارق للمنتخب الوطني في الدقيقة الـ35، عن طريق ضربة جزاء.

وسيخوض المنتخب الوطني آخر مباراة له ضمن هذه الدورة، أمام المنهزم من مباراة تركيا، وأذربيجان، سعيا في حصد الميدالية البرونزية.