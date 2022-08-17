الألعاب الإسلامية.. سيدات الجودو يتوّجن بالبرونز

انتزع الفريق الوطني للجودو سيدات، الميدالية البرونزية بدورة ألعاب التضامن الإسلامي الجارية منافساتها بقونية التريكية، بعد تغلبه على نظيره الإيراني 4-1، اليوم الأربعاء.

وكانت سيدات الجزائر قد فزن في الدور الأول على أذربيجان، قبل ان يخسرن بصعوبة أمام تركيا في الدور الثاني،ليقابلن بعدها الايرانيات من أجل الميدالية البرونزية.

من جهته خسر المنتخب الوطني الرجال في الدور الأول.

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