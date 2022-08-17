الألعاب الإسلامية.. سيدات الجودو يتوّجن بالبرونز
بقلم عبدالوهاب بوبقرة
انتزع الفريق الوطني للجودو سيدات، الميدالية البرونزية بدورة ألعاب التضامن الإسلامي الجارية منافساتها بقونية التريكية، بعد تغلبه على نظيره الإيراني 4-1، اليوم الأربعاء.
وكانت سيدات الجزائر قد فزن في الدور الأول على أذربيجان، قبل ان يخسرن بصعوبة أمام تركيا في الدور الثاني،ليقابلن بعدها الايرانيات من أجل الميدالية البرونزية.
من جهته خسر المنتخب الوطني الرجال في الدور الأول.
طالع ايضا:
كوثر وعلال تتوج بالميدالية البرونزية في الألعاب الإسلامية
كما انتزعت المصارعة كوثر وعلال المرتبة الثالثة والميدالية البرونزية، اليوم الثلاثاء في الألعاب الإسلامية بقونية التركية 2021.
وتغلبت كوثر وعلال على منافستها الكاميرونية أري صوفينا أيوك أوتي. في النزال الترتيبي في منافسة الجودو في وزن أقل من 78 كلغ.
رابط دائم : https://nhar.tv/q5NZW