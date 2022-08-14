الألعاب الإسلامية.. سيود يبلغ نهائي 200 متر سباحة متنوعة و100 متر فراشة

تأهل السباح الجزائري جواد سيود، لنهائي 200 متر سباحة متنوعة، و100 متر فراشة، ضمن الأعلاب الإسلامية الجارية بتركيا.

وتأهل سيود لنهائي 200 متر سباحة متنوعة، بعد تصدره المجموعة الثانية، بتوقيت قدره 2د، و10 ثواني.

كما نجح السباح الجزائري، في التأهل أيضا لسباق 100 متر فراشة، أين سيخوض هذان النهائيان، أمسية اليوم الأحد.

وتعلق آمال كبيرة على جواد سيود، لتعزيز رضيد الجزائر من الميداليات ضمن الألعاب الإسلامية الجارية بتركيا.