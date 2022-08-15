الألعاب الإسلامية.. صيود يتأهل لنهائي 400 متر سباحة

تأهل السباح الجزائري، جواد صيود، الى نهائى سباق 400 متر سباحة أربعة أنواع، في الألعاب الإسلامية الجارية منافساتها بقونية التركية.

ويأتي هذا عقب تصدره لمجموعته مسجلا توقيتا قدره 4د و39 ثا، وهو أفضل توقيت في نصف النهائي.

هذا وسيجرى نهائي السباق مساء اليوم عند الساعة الرابعة و30 د بتوقيت الجزائر.

وكان صيود، قد أحرز أمس الأحد، الميدالية الذهبية، في ألعاب التضامن الإسلامي الجارية حاليا بتركيا.

وأهدى صيود أول ميدالية ذهبية للجزائر، في السباحة، ضمن الألعاب الإسلامية، بعد تصدره لسباق 200 متر سباحة متنوعة.

كما تمكن البطل الجزائري، من تصدر هذا السباق، بتحقيقه لتوقيت قدره 2 دقيقة، 00 ثانية، و91 جزء من المئة.