الألعاب الإسلامية.. صيود يهدي الذهبية الخامسة للجزائر

أحرز السباح الجزائري جواد صيود، اليوم الأحد، الميدالية الذهبية، في ألعاب التضامن الإسلامي الجارية حاليا بتركيا.

وأهدى صيود أول ميدالية ذهبية للجزائر، في السباحة، ضمن الألعاب الإسلامية، بعد تصدره لسباق 200 متر سباحة متنوعة.

كما تمكن البطل الجزائري، من تصدر هذا السباق، بتحقيقه لتوقيت قدره 2 دقيقة، 00 ثانية، و91 جزء من المئة.

يذكر ان صيود سيشارك اليوم أيضا، انطلاقا من الساعة الخامسة مساء، في نهائي سباق 100 متر فراشة.