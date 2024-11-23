الألعاب الإفريقية العسكرية.. 10 ذهبيات وفضية للجزائر في المصارعة “الإغريقومانية”

حصد الرياضيون الجزائريون في اختصاص “المصارعة الإغريقومانية” 11 ميدالية منها 10 ذهبيات، ضمن الألعاب الإفريقية العسكرية الجارية، بـ “أبوجا” بنيجيريا.

وهنّأت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، النخب الوطنية العسكرية. على حصدهم إلى حد الآن 10 ميداليات ذهبية وفضية واحدة، في رياضة المصارعة الإغريقومانية.

وتشارك الجزائر، في الألعاب الإفريقية العسكرية الجارية بالعاصمة النيجيرية “أبوجا”. المستمرة إلى غاية الـ 30 نوفمبر الجاري، بـ 120 رياضيا منهم 11 من فئة الإناث الى جانب مشاركة 22 دولة إفريقية.

