الألعاب الإفريقية المدرسية.. محمد الهادي سيغة يهدي الجزائر ذهبية في السباحة

توّج السباح الشاب، محمد الهادي سيغة، بالميدالية الذهبية في سباق 50 متر سباحة على الصدر، ضمن منافسات الألعاب الإفريقية المدرسية - الجزائر 2025.

وتمكن سيغة من انتزاع المركز الأول بتوقيت 30:04 ثانية، متفوقًا على باقي المنافسين من القارة، ليهدي الجزائر أولى ذهبياتها في منافسات السباحة خلال الدورة الحالية.

ويُعد هذا التتويج ثمرة عمل جاد وجهد متواصل من البطل الصاعد، ويعكس المستوى العالي الذي بدأ يميز المشاركات الجزائرية في المحافل المدرسية الإفريقية، خصوصًا في الرياضات الفردية.