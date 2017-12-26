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الألعاب الإفريقية للشباب بالجزائر أهم محاور إجتماع اللجنة الأولمبية

الرياضة
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الألعاب الإفريقية للشباب بالجزائر أهم محاور إجتماع اللجنة الأولمبية
بقلم وليد كويني

خلُص إجتماع اللجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية، أمس، إلى الموافقة على المحضر المقدم للأعضاء والمتعلق أساسا ببرنامج العمل لسنة 2018.

وجرى الإجتماع برئاسة، مصطفى براف، الذي استعرض الوثيقة الإعدادية للتقرير الأدبي والمالي لعام 2017، والحديث عن الألعاب الإفريقية للشباب المقررة بالجزائر في 2018.

ونظر الأعضاء في العديد من النقاط كمنتدى الرياضة والمرأة ومراجعة “منتدى الرياضيين الجزائريين الثانيين” والبرنامج التحضير للألعاب الأولمبية للشباب صيف 2018.

كما أشار البيان الأخير للإجتماع إلى حث اللجنة الأولمبية كل الأطراف المعنية بالرياضة من أجل المساهمة في تطويرها وتحقيق إنجازات جديدة.

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