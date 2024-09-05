الألعاب البارالمبية.. اسكندر عثماني يهدي الجزائر ميدالية ذهبية جديدة

أحرز العداء الجزائري لذوي الهمم، اسكندر جميل عثماني، اليوم الخميس، ميدالية ذهبية، ضمن الألعاب البارالمبية، باريس 2024.

وتمكن العداء عثماني، من نيل هذه الميدالية الذهبية، بعد فوزه صباح اليوم الخميس، في نهائي سباق 400 متر.

وتعد هذه ثاني ميدالية ذهبية يحصدها البطل الجزائري، في الطبعة الحالية من الألعاب البارالمبية، وهذا بعد نيله ذهبية سباق 100 متر.