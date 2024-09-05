إعــــلانات
الرياضة

الألعاب البارالمبية.. اسكندر عثماني يهدي الجزائر ميدالية ذهبية جديدة

بقلم كريم تيغرمت
الألعاب البارالمبية.. اسكندر عثماني يهدي الجزائر ميدالية ذهبية جديدة
  • 1096
  • 0

أحرز العداء الجزائري لذوي الهمم، اسكندر جميل عثماني، اليوم الخميس، ميدالية ذهبية، ضمن الألعاب البارالمبية، باريس 2024.

وتمكن العداء عثماني، من نيل هذه الميدالية الذهبية، بعد فوزه صباح اليوم الخميس، في نهائي سباق 400 متر.

وتعد هذه ثاني ميدالية ذهبية يحصدها البطل الجزائري، في الطبعة الحالية من الألعاب البارالمبية، وهذا بعد نيله ذهبية سباق 100 متر.

رابط دائم : https://nhar.tv/YhUjS
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر