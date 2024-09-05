الألعاب البارالمبية.. اسكندر عثماني يهدي الجزائر ميدالية ذهبية جديدة
بقلم كريم تيغرمت
أحرز العداء الجزائري لذوي الهمم، اسكندر جميل عثماني، اليوم الخميس، ميدالية ذهبية، ضمن الألعاب البارالمبية، باريس 2024.
وتمكن العداء عثماني، من نيل هذه الميدالية الذهبية، بعد فوزه صباح اليوم الخميس، في نهائي سباق 400 متر.
وتعد هذه ثاني ميدالية ذهبية يحصدها البطل الجزائري، في الطبعة الحالية من الألعاب البارالمبية، وهذا بعد نيله ذهبية سباق 100 متر.
🇩🇿| L’Algérie obtient sa troisième médaille d’or🥇dans les Jeux Paralympiques, grâce encore à l’athlète algérien Athmani Skander. Il a remporté l’épreuve du 400 mètres T13, avec un temps de 47.43 secondes. Mention spéciale pour l’athlète Baka Abdellatif qui finit 7ème lors de… pic.twitter.com/IfqD7HYhEg
— The Algerian Post (@TheAlgiersPost) September 5, 2024
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