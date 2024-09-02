الألعاب البارالمبية.. الجزائر في المركز الثاني إفريقيا

تتواصل اليوم الاثنين، فعاليات الألعاب البارالمبية الجارية وقائعها بالعاصمة الفرنسية باريس، والمستمرة إلى غاية يوم الأحد القادم، 8 سبتمبر الجاري، في يومها الرابع الذي لن يعرف أي مشاركة جزائرية.

وبعد اختتام اليوم الثالث أمس الأحد، تحتل الجزائر وصافة الترتيب العام إفريقيا. بواقع 4 ميداليات منها ذهبيتان وبرونزيتان، خلف تونس، بـ 3 ميداليات منها ذهبيتان وفضية.

أما على الصعيد العالمي، فإن الجزائر تحتل المركز 23. بينما تتصدر الصين المشهد “البارالمبي” بـ 71 ميدالية منها 33 ذهبية، متبوعة ببريطانيا العظمى، بـ 43 ميدالية منها 23 ذهبية.

للإشارة فإن الجزائر توّجت بالذهب، بفضل نسيمة صايفي في رمي القرص. واسكندر عثماني، في سباق 100 متر، إلى جانب بروزيتي ليندة حمري في القفز الطويل، وأحمد محيدب، في رمي الصولجان.