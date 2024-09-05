الألعاب البارالمبية.. المصارع بوعمار يهدي الجزائر خامس ميدالية ذهبية

نجح بطل المصارعة الجزائرية لذوي الاحتياجات الخاصة، عبد القادر بوعمار، اليوم الخميس، في احراز ميدالية ذهبية ضمن الألعاب البارالمبية باريس 2024.

وجاء تتويج عبد القادر بوعمار، بهذه الميدالية الذهبية، بفوزه في نهائي المصارعة رجال لوزن 60 كلغ.

وفاز المصارع الجزائري في هذا النزال النهائي، على منافسه بطل العالم لعام 2022، الإيراني سعيد عبادي بوازاري.

وبهذا نجح عبد القادر بوعمار، في رفع رصيد الجزائر، ضمن هذه الألعاب البارالمبية إلى تسعة ميداليات، منها خمس ذهبيات.