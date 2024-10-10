الألعاب البارالمبية.. سوسيتي جينيرال الجزائر تحتفي بالرياضيين الجزائريين الحائزين على الميداليات

نظمت سوسيتي جينيرال الجزائر حفلًا تكريميًا على شرف الرياضيين الجزائريين الفائزين بميداليات في الألعاب البارالمبية باريس 2024، يوم الأربعاء 9 أكتوبر بفندق جولدن توليب رويال.

يتألق أبطالنا المتميزون بانتظام على الساحة الرياضية الدولية، الأمر الذي يجلب الفخر والتقدير لبلدنا ولممولهم الرسمي، سوسيتي جينيرال الجزائر.

بهذه المناسبة، قام البنك بتكريم الرياضيين الحائزين على الميداليات بمنحهم جوائز شرفية.

إن إنجازات أبطالنا، الذين يمثلون نموذجا حقيقياً للصبر والتفوق على الذات، تعزز وتزيد من عزيمة سوسيتي جينيرال الجزائر على الاستمرار في دعمهم في مسيرتهم.

بصفتها الممول الرسمي للاتحاد الجزائري لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة منذ ثلاثة عشر عامًا، وللاتحاد الجزائري للرجبي منذ ثماني سنوات، تتخذ سوسيتي جينيرال الجزائر موقعًا لها كبنك مواطن. يتجاوز التزامها حدود الرياضة، حيث ترتبط بشراكات تضامنية في مجالات عديدة كالتعليم، الإدماج المهني، الترويج للفن ودعم المواهب الشابة الناشئة.

سوسيتي جينيرال الجزائر، التابعة لمجموعة سوسيتي جينيرال، هي واحدة من أولى البنوك الخاصة التي تأسست واستقرت في الجزائر. اليوم، تقدم سوسيتي جينيرال الجزائر مجموعة متنوعة ومبتكرة من الخدمات المصرفية لأكثر من 290,000 عميل من الأفراد والمحترفين والشركات عبر شبكة تضم 104 وكالة وفريق عمل يتكون من 1700 موظف.