الألعاب البارالمبية.. صفية جلال تعزز رصيد الجزائر بذهبية جديدة

أضافت البطلة الجزائرية صفية جلال، اليوم الخميس، ميدالية ذهبية جديدة، إلى رصيد الجزائر، ضمن الألعاب البارالمبية، باريس 2024.

وحققت صفية جلال، هذه الميدالية الذهبية، في منافسة رمي الجلة فئة (57F)، أين حققت رقم بارالمبي جديد، قدره 11.56 متر.

كما مجحت البطلة الجزائرية، من خلال الرقم الجديد الذي سجلته اليوم الخميس، من المحافظة على لقبها الذي حققته في ألعاب طوكيو 2020.

وبهذا رفعت صفية جلال، رصيد الجزائر من الميدالية الذهبية في الألعاب البارالمبية الجارية في باريس، إلى سبعة ميداليات، منها أربع ذهبيات.