الألعاب الشتوية تلطف الأجواء بين كوريا الشمالية والجنوبية

وقال كيم في رسالته للشعب الكوري الشمالي بمناسبة حلول العام الجديد، أنه مستعد لإتخاذ الخطوات الضرورية لإرسال الوفد.

وقدمت سلطات كوريا الجنوبية ألعاب بيون تشانغ على أنها “دورة ألعاب أولمبية للسلام” ما بين الـ09 والـ25 من شهر فيفري.

وتصاعد التوتر في شبه الجزيرة بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، مع مواصلة كوريا الشمالية برنامجها النووي والبالستي وتبادل التهديدات بين كيم جونغ والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.