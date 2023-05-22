قناة النهار الألعاب الشعبية في طريقها للزوال بحكم إنتشار التكنولوجيا بتلمسان بقلم النهار أونلاين نشر في 22 ماي 2023 - 15:28 شارك غرِّد أرسل 50 0 الألعاب الشعبية في طريقها للزوال بحكم إنتشار التكنولوجيا بولاية تلمسان. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/dLcLC اقرأ أيضا صريح جدا: هل يملك الجزائري ثقافة إدخار المال ؟ قناة النهار 13 ماي خرجة سياحية إلى تيمقاد لضيوف مهرجان ايمدغاسن السينمائي قناة النهار 12 ماي تصريحات قوية لوالي وهران ضد مدرب الحمراوة بعد الخسارة أمام الجياسكا.. قناة النهار 22 ماي تبسة: أمطار غزيرة بعد سنة من الجفاف المستمر قناة النهار 20 ماي طالع هابط: فضائح وكوارث بالجملة في ولاية خنشلة ومشاريع متوقفة منذ 18 سنة قناة النهار 14 ماي التلميذ يعقوب أصغر فلاح بعين العسل.. يأمل في أن يصبح مهندس فلاحي بالطارف قناة النهار 18 ماي "ارزقي رمان :"اندهشت كي سمعت بلي امارا ديوف زايد في 2008 قناة النهار 04 ماي دفاتر الحج للبيع وإعلانات مغلوطة للإحتيال .. وكالات السفر تحذر قناة النهار 07 ماي طالع هابط: الشيخ النوي يعلق على خسارة المنتخب الوطني للناشئين بثلاثية قناة النهار 11 ماي مغارة "تتقين" .. إبداع الخالق في أعماق الأرض بتلمسان قناة النهار 15 ماي