الألعاب العالمية 2023.. الجزائري أولد قويدر يتوج ببرونزية الجيدو

نال المصارع الجزائري اسحاق أولد قويدر، الميدالية البرونزية للجيدو، في فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، ضمن الألعاب العاليمة الجارية ببرمنغهام الإنجليزية.

وأطاح أولد قويدر، بمنافسه الأوكراني دافييد خورفا، في الدور الثمن النهائي، قبل أن ينهزم في الربع النهائي امام كمران نوريلاييف الأوزبكيستاني.

وجاءت برونزية المصارع الجزائري، في منازلات الاستدراك، واليت فاز خلالها بالنزالات الثلاثة التي شارك فيها.

وبهذا يكون اسحاق أولد قويدر، قد رفع رصيده من النقاط في ترتيب الاتحاد الدولي لرياضات ناقصي البصر، ما يقربه من التأهل إلى برالمبياد باريس.