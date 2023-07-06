الألعاب العربية.. الجزائر تحصد ذهبية السباحة الحرة تتابع رجال

أحرز المنتخب الوطني للسباحة (أكابر رجال)، اليوم الخميس، ميدالية ذهبية، تصاف لرصيد الجزائر، ضمن الألعاب العربية 2023.

وتم احراز هذه الميدالية الذهبية، بعد فوز السباحين الجزائريين، في سباق السباحة الحرة 100 متر تتابع رجال.