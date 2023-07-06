الألعاب العربية.. الجزائر تحصد ذهبية السباحة الحرة تتابع رجال
بقلم كريم تيغرمت
أحرز المنتخب الوطني للسباحة (أكابر رجال)، اليوم الخميس، ميدالية ذهبية، تصاف لرصيد الجزائر، ضمن الألعاب العربية 2023.
وتم احراز هذه الميدالية الذهبية، بعد فوز السباحين الجزائريين، في سباق السباحة الحرة 100 متر تتابع رجال.
▶️ #الألعاب_الرياضية_العربية2023 | #سباحة 🏊♂️: #الجزائر 🇩🇿 تفوز بذهبية 🥇 4 مرات 100 متر سباحة حرة #رجال تتابع pic.twitter.com/qHJuyyKnj0
— ALGÉRIE PRESSE SERVICE | وكالة الأنباء الجزائرية (@APS_Algerie) July 6, 2023
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