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الرياضة

الألعاب العربية.. الجزائر تحقق 7 ميداليات في تخصص السباحة

بقلم فيصل زيان بوزيان
الألعاب العربية.. الجزائر تحقق 7 ميداليات في تخصص السباحة
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تمكن رياضو النخبة في تخصص السباحة، أمس الأربعاء، من تحقيق سبعة ميداليات، منها ذهبيتين، وفضيتين وثلاث برونزيات، في اليوم الأول لمنافسات الألعاب العربية.

وتوجت السباحة رانيا نفسي بالميدالية الذهبية في سباق 400 متر سباحة متنوعة، بالإضافة لتتويج فريق الرجال بالميدالية الذهبية في سباق 100 مترx4 سباحة حرة.

كما حققت السباحتين كوثر زيتوني، الميدالية الفضية في سباق 400 متر سباحة متنوعة، وبلمان منصف، في سباق 100 متر سباحة على الصدر.

وتوج بالميدالية الفضية، الثلاثي مجاهد نسرين في سباق 50 متر سباحة صدر، وزيتوني كوثر في سباق 100 متر سباحة ظهر، وهشام طيبي في سباق 100 متر سباحة ظهر.

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