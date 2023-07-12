الألعاب العربية.. الجزائر ترفع حصيلتها إلى 177 ميدالية

تواصل الجزائر تصدرها جدول ترتيب الألعاب العربية 2023، من حيث الميداليات المحصل عليها، برصيد 177 ميدالية.

ونشرت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية، رصيد الجزائر من الميداليات والتي بلغت 177 ميدالية، قبل أربعة أيام عن اختتام هذه الألعاب.

كما توزعت ميداليات الجزائر، على 77 ميدالية ذهبية، 52 فضية، بالإضافة لـ48 ميدالية برونزية.

وبهذا تكون الجزائر قد حسمت مبكرا تصدرها لهذه الألعاب، كون أقرب ملاحقيها منتخب تونس، الذي يحتل المركو الثاني برصيد 89 ميدالية فقط.