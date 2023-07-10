الألعاب العربية.. الجزائر تعزز رصيدها من الميداليات بفضل المصارعة الإغريقية

تعزز رصيد الجزائر، اليوم الإثنين، بستة ميداليات جديدة، ضمن الألعاب العربية، بفضل العناصر الوطينة للمصارعة الإفريقية.

وتمكن المصارع الجزائري اسحاق غاوي، من حصد الميدالية الذهبية، لوزن (67 كلغ)، وتوج مواطنه عزارة بشير، هو الآخر، بذهبية وزن (87 كلغ).

كما تم احراز ثلاثة ميداليات فضية بفضل كل من المصارعين، كاتب صلاح الدين (57 كلغ)، اكال عبد القادر (47 كلغ)، افتان زهير (57 كلغ).

فيما اكتفى المصارع الجزائري الآخر فرقات عبد الكريم، بالميدالية البرونزية، بعد النوال الذي جمعه بمصارع سعودي.