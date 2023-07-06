الألعاب العربية.. الجزائر تواصل تصدر ترتيب الألعاب العربية برصيد 31 ميدالية

واصلت الجزائر، اليوم الأربعاء، تصدرها ترتيب التتويجات بالميداليات في الألعاب العربية، المقامة فعالياتها بالجزائر، بعد نهاية اليوم الأول من المنافسات.

وتصدر الجزائر ترتيب المنتخبات العربية، المشاركة في الألعاب العربية، بمجموع 31 ميدالية، بعد أن حازت على 14 ميدالية ذهبية، و8 ميداليات ذهبية، و9 ميداليات برونزية.

وحلت البحرين في المركز الثاني، برصيد 15 ميدالية، منها 7 ميداليات ذهبية، و3 ميداليات فضية، و5ميداليات برونزية، فيما حلت قطر في المركز الثالث بمجموع 5 ميداليات، 3 منها ذهبية، وميدالية فضية وبرونزية.