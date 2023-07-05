الألعاب العربية.. العداءان عدوش يوسف ورزيڨ غنية يعززان رصيد الجزائر من الميداليات

عزز العداءان الجزائريان عدوش يوسف و رزيڨ غنية، أمس الثلاثاء، رصيد الجزائر من الميداليات في منافسات الألعاب العربية الطبعة 15 الجزائر 2023.

وحقق العداء عدوش يوسف، الميدالية البرونزية في سباق 10000متر رجال بزمن قدر 29 دقيقة و21 ثانية، في اليوم الأول من منافسة ألعاب القوى للألعاب الرياضية العربية بالملعب الأولمبي ميلود هدفي بوهران.

وفي ذات السياق، حققت العداءة رزيڨ غنية الميدالية البرونزية، في سباق 1500 متر سيدات.

يجدر الإشارة، رفع هذا التتويج رصيد الجزائر في منافسة ألعاب القوى للألعاب العربية للميدالية السادسة، 4 برونزيات وذهبيتين في اليوم الأول من المنافسات.