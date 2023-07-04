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الرياضة

الألعاب العربية.. العداءة عزي سعاد تهدي الجزائر أول ذهبية

بقلم فيصل زيان بوزيان
الألعاب العربية.. العداءة عزي سعاد تهدي الجزائر أول ذهبية
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تمكنت العداءة الجزائرية. عزي سعاد. من إهداء الجزائر أول ميدالية ذهبية في منافسات ألعاب القوى للألعاب العربية. في طبعتها 15، والتي تحتضنها الجزائر.

وتُوجت العداءة سعاد عزي، اليوم الثلاثاء، بالميدالية الذهبية، بعد إحتلالها المركز الأول، في سباق 10000 متر مشي سيدات، بتوقيت قدره 46 دقيقة و59 ثانية.

فيما تُوجت مواطنتها تولوم ميليسا بالميدالية البرونزية، بعد إحتلالها المركز الثالث، في سباق 10000 متر مشي سيدات، بتوقيت قدره 47 دقيقة و37 ثانية.

يجدر الإشارة، يحتضن ملعب ميلود هدفي منافسات ألعاب القوى للبطولة العربية بداية من اليوم الثلاثاء لغاية يوم الجمعة.

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