الألعاب العربية.. المنتخب الأولمبي يتحدى السودان لاعتلاء “البوديوم”

يخوض المنتخب الوطني الاولمبي، أمسية اليوم الجمعة، آخر مباراة له ضمن الألعاب العربية 2023، الجارية بالجزائر، في مواجهة السودان.

وتدخل هذه المواجهة، ضمن المباراة الترتيبية للألعاب العربية، أين يطمح المنتخب الوطني الاولمبي، لاعتلاء البوديوم.

كما سيكون أشبال المدرب الوكني رشيد ىيت محمد، أمام آخر فرصة، لتعويض ما فاتهم، والخروج بميدالية برونزية من مشاركتهم في هذه الألعاب.

يذكر أن المباراة الترتيبية بين المتخب الوطني الاولمبي، ومنتخب السودان، مقررة بملعب “19 ماي” بعنابة، انطلاقا من الساعة الخامسة والنصف مساء.