الألعاب العربية.. المنتخب الوطني لألعاب القوى ينهي المنافسة في الصدارة

ظفر المنتخب الوطني لألعاب القوى، بالمركز الأول لمنافسات هذا الاختصاص التي اختتمت أمس الجمعة ضمن الألعاب العربية 2023 الجارية بالجزائر.

وحصد المنتخب الوطني لألعاب القوى أربع ميداليات ذهبية في اليوم الأخير لهذا الاختصاص، ما رفع رصيده لـ14 ذهبية، 8 فضيات، و13 ميدالية برونزية.

كما سمح هذا الرصيد لعناصر المنتخب الوطني بتصدر الترتيب العام، بفارق بسيط عن ملاحقهم منتخب البحرين الذي حصد 14 ذهبية، 6 فضيات، و5 ميداليات برونزية.

يذكر أن باقي منافسات الطبعة الـ15 من الألعاب العربية 2023 الجارية بالجزائر، لازالت متواصلة إلى غاية الـ15 من شهر جويلة الجاري.