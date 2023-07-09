إعــــلانات
الرياضة

الألعاب العربية.. المنتخب الوطني لدراجة الطريق سيدات يتوّج بالذهب

بقلم محمد.ل
الألعاب العربية.. المنتخب الوطني لدراجة الطريق سيدات يتوّج بالذهب
  • 105
  • 0

توّج المنتخب الوطني لدراجة الطريق “سيدات” بالميدالية الذهبية، ضمن الألعاب العربية “الجزائر 2023” الجارية وقائعها ببلادنا ما بين الـ 5 والـ 15 جويلية الحالي.

ومثل الفريق الوطني في سباق ضد ساعة فرق الذي جرى صبيحة اليوم الأحد، الرباعي نسرين حويلي وياسمين المداح وسهام بوصبع وخديجة أراوي.

وأنهى رباعي الخضر النسوي، سباق دراجة الطريق، في الصدارة بتوقيت 47 دقيقة و17 ثانية.

بينما حل الرباعي السوري في الوصافة بتوقيت قدره 50 دقيقة و04 ثواني، مقابل توقيت 52 دقيقة و26 ثانية للفريق السعودي الذي جاء ثالثا في السباق.

Peut être une image de ‎talon de billet et ‎texte qui dit ’‎MW النتيجة الرسمية Results Official فرقي ضد الساعة إناث الاحد 09/07/2023 التوقيت قيت الرقم 101 الاسم 00:47:17 الدولة 103 المركز پاسمين المداح 105 وصبع سيها 106 الجزائر DNS 1 اراوي 131 مرح خضبر 00:50:04 132 ميرا الفارس 133 لجين حسن 134 سوريا 2 مها شملص 111 00:52:26 دانبه بنت عدنان سمباوه 112 مشاعل ابراهيم محلا الحازمي 113 منيرة محمد سعد الدرويوي السعودية الحكم العام لطفي بن سدرين رئيس اللجنة الفنية اسماعيل الحوسني الميقاتي سيف سرور الشرقي‎’‎‎

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/ImBYc
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر