الألعاب العربية.. المنتخب الوطني لدراجة الطريق سيدات يتوّج بالذهب

توّج المنتخب الوطني لدراجة الطريق “سيدات” بالميدالية الذهبية، ضمن الألعاب العربية “الجزائر 2023” الجارية وقائعها ببلادنا ما بين الـ 5 والـ 15 جويلية الحالي.

ومثل الفريق الوطني في سباق ضد ساعة فرق الذي جرى صبيحة اليوم الأحد، الرباعي نسرين حويلي وياسمين المداح وسهام بوصبع وخديجة أراوي.

وأنهى رباعي الخضر النسوي، سباق دراجة الطريق، في الصدارة بتوقيت 47 دقيقة و17 ثانية.

بينما حل الرباعي السوري في الوصافة بتوقيت قدره 50 دقيقة و04 ثواني، مقابل توقيت 52 دقيقة و26 ثانية للفريق السعودي الذي جاء ثالثا في السباق.