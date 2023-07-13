الألعاب العربية.. المنتخب الوطني للدراجات يحرز ذهبية سباق الطريق العام

أحرز المنتخب الوطني للدراجات إناث، اليوم الخميس، الميدالية الذهبية، في سباق الطريق العام، ضمن الألعاب العربية 2023 الجارية بالجزائر.

وكشفت اللجنة الاولمبية الجزائرية، عن فوز المنتخب الوطني إناث، بسباق الطريق العام، وحصدهم ذهبية جديدة لرصيد الجزائر.

كما توجت المتسابقة شهرة عزوز، بالمعدن النفيس، في سباق الطريق العام، فردي إناث، فيما عادت الميدالية الفضية للمتسابقة لازاروي خدية، فيما حصدت ياسمين المداح الميدالية البرونزية.

يذكر أن فعاليات الطبعة الـ15 من الألعاب العربية الجارية بالجزائر، لا زالت متواصلة إلى غاية الـ15 من شهر جويلية الجاري.