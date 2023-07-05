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الرياضة

الألعاب العربية.. برنامج مواجهات الجولة الثانية لمنافسة كرة القدم

بقلم فيصل زيان بوزيان
الألعاب العربية.. برنامج مواجهات الجولة الثانية لمنافسة كرة القدم
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تُلعب اليوم الأربعاء، مواجهات الجولة الثانية للألعاب العربية، في منافسة كرة القدم، بإجراء أربعة مواجهات.

ولحساب الجولة الثانية، للمجموعة الأولى، سيتواجه المنتخب العماني ضد نظيره اللبناني، بملعب 19 ماي بعنابة على الساعة 17.30.

ولذات المجموعة سيواجه المنتخب الوطني الجزائري خصمه السوداني، بملعب 19 ماي بعنابة على الساعة 21.00 ليلا، بالتوقيت المحلي.

وفي المجموعة الثانية، سيواجه المنتخب السوري، نظيره الفلسطيني، بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة، بداية من الساعة 17.30، كما سيواجه المنتخب الموريتاني نظيره السعودي.

وسيحتضن ملعب الشهيد حملاوي المواجهة بداية من الساعة 21.00 ليلا بالتوقيت المحلي.

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