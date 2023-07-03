الألعاب العربية.. بشير عزارة وليديا عمري يحملان الراية الوطنية

تم اختيار كل من المصارع بشير سيد عزارة، ولاعبة المنتخب الوطني، لكرة الطائرة ليديا عمري، لحمل الراية الوطنية، في حفل افتتاح الألعاب العربية الجزائر 2023.

وكشف رئيس الوفد الجزائري في الألعاب العربية، حمزة دغدغ، بأن اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية اختارت بطل المصارعة عزارة، ولاعبة الخضر لكرة الطائرة ليديا عمري، لحمل العلم الوطني خلال حفل افتتاح دورة الألعاب العربية الـ 15 المقرر بعد غد الأربعاء بملعب 5 جويلية 62.

كما أوضح دغدغ، في ندوة صحفية اليوم الاثنين، بأن لاعب المنتخب الوطني، لكرة الطائرة، الياس عاشوري، سيتولى قراءة قسم الرياضيين، في الحفل الذي سينطلق سهرة الأربعاء بداية من الساعة 21:00.