الألعاب العربية.. سيطرة جزائرية على منافسة كرة الريشة

بسط الرياضيون الجزائريون منطقهم على منافسة كرة الريشة “البادمنتون” خلال الألعاب العربية “الجزائر 2023” الجارية وقائعها ببلادنا ما بين الـ 5 والـ 15 جويلية الجاري.

وبعد النهائي الجزائري الخالص، في زوجي رجال، الذي سيجمع بين الثنائي كسيلة معمري يوسف صبري مدال من جهة وعادل حامق وعبد الرحيم بلعربي في الجهة المقابلة.

سيحمل نهائي زوجي مختلط، نكهة جزائرية أيضا، بعد تأهل كل من كسيلة معمري وتنينة معمري إلى النهائي في مواجهة الثنائي الجزائري الآخر، عبد الرحيم بلعربي و هالة بوكساني.

ولدى السيدات في اختصاص زوجي، سيكون النهائي أيضا جزائريا خالصا، ويجمع بين بين ليندة مازري وياسمينة شيباح من جهة، وهالة بوكساني وتنينة معمري من جهة أخرى.