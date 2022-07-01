الألعاب المتوسطية..الإتحادية السلوفينية لكرة اليد تُعلن إنسحابها من المنافسة

أعلن الإتحاد السلوفيني لكرة اليد. اليوم الجمعة، عن إنسحاب منتخبه المشارك في ألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران2022.

وحسب ماورد في الموقع الرسمي للإتحادية السلوفينية لكرة اليد، فإن قرار الإنسحاب جاء بسبب إصابة عدد كبير من لاعبي منتخب سلوفينيا بفيروس كورونا.

وكان من المرتقب أن يواجه المنتخب السلوفيني نظيره المصري فى رابع جولات المجموعة الأولى بدورة ألعاب البحر المتوسط.