الألعاب المتوسطية..الإعلام الإسباني يشيد بالإستقبال الجيد

أشاد الإعلام الإسباني. بالإستقبال والمعاملة الجيدة. التي تلقاها الوفد الإسباني المشارك في الألعاب المتوسطية وهران 2022.

وكشفت صحيفة “الموندو” الإسبانية، في تقرير صادر لها أمس الخميس مساءاً، وجاء فيه:”رغم التوتر السياسي، 276 رياضي إسباني إستُقبل بشكل رائع”.

وأضاف الموقع الإسباني:”حل الوفد الإسباني المكون حوالي من 500 شخص، و276 رياضي إسباني، ورغم التوتر السياسي بين البلدين، إستقبلونا بشكل رائع”.

كما نقل موقع “الموندو” تصريحات بطل العالم السابق والمدرب الحالي للكاراتي، إيفان ليل:”لم أعان من أي شيئ منذ لحظة وصولي”.

وأضاف مدرب إسبانيا للكاراتي:””كل شيء كان طبيعيا. لقد عاملنا الناس هنا بشكل رائع ، سواء في المطار أو في الفندق”.