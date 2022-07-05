الألعاب المتوسطية.. العداء المقدوني “ستويسكي” يُطلق أغنية عن الجزائر

يُظهر العداء المقدوني الشمالي، يوفان ستويسكي، يوما بعد يوم اعجابه منقطع النظير بالجزائر عموما ووهران خصوصا.

حيث يبدو أن، ستويسكي، أُغرم بالجزائر وبسحرها وجمالها وطيبة شعبها.

إذ لا يُضيع أية مناسبة إلا ويشيد بما لقيه من معاملة وما شاهده من مناظر خلابة.

كما لم يكتفي العداء بذلك فقط بل ذهب إلى أبعد من ذلك عندما أطلق أغنية قصيرة في الساعات الأولى من صبيحة اليوم، تحدث فيها عن الجزائر.

وهي الأغنية التي انتشرت بسرعة في أوساط الجزائريين، كما تجاوزت 27 ألف مُشاهدة في أقل من 24 ساعة.