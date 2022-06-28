الألعاب المتوسطية.. الملاكمة الجزائرية منصوري تقرّر الإعتزال بعد الإقصاء

ابدت الملاكمة الجزائرية فتيحة منصوري تأثرها الشديد من الإقصاء المر من منافسة ألعاب البحر الأبيض المتوسط الجارية فعالياتها بوهران.

كما فشلت فتيحة منصوري في الإطاحة بالتركية بوزناز.

وقالت منصوري في تصريح لـ “النهار” اليوم بعد مغادرة الحلبة “فعلت كل شيء من اجل تشريف الراية الوطنية”.

وأضاف “تمنيت رفع العلم الوطني لكن للأسف لم أحقق حلمي. أشكر الجمهور على التشجيع، من هذا المنبر أؤكد إعتزالي الملاكمة نهائيا”.

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