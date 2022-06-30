الألعاب المتوسطية.. الملاكم الجزائري يحي عبد اللي يبلغ النهائي

بلغ الملاكم الجزائري يحي عبد اللي اليوم الأربعاء النهائي ليضمن ميدالية جديدة للجزائر و ذلك بعد الفوز على الملاكم الكوسوفي باجوكو في مواجهة النصف النهائي وزن 63 كلغ.

وبهذا التأهل ضمن يحي عبد اللي ميدالية فضية جديدة للجزائري في ألعاب البحر الأبيض المتوسط.

كما عرفت المباراة حضور جماهيري كبير الذي الذي قدم دعما منقطع النظير. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]