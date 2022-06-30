إعــــلانات
الرياضة

الألعاب المتوسطية.. الملاكم الجزائري يحي عبد اللي يبلغ النهائي

بقلم عزيز طالبي
الألعاب المتوسطية.. الملاكم الجزائري يحي عبد اللي يبلغ النهائي
الملاكم الجزائري
  • 53
  • 0

بلغ الملاكم الجزائري يحي عبد اللي اليوم الأربعاء النهائي ليضمن ميدالية جديدة للجزائر و ذلك بعد الفوز على الملاكم الكوسوفي باجوكو في مواجهة النصف النهائي وزن 63 كلغ.
وبهذا التأهل ضمن يحي عبد اللي ميدالية فضية جديدة للجزائري في ألعاب البحر الأبيض المتوسط.
كما عرفت المباراة حضور جماهيري كبير الذي الذي قدم دعما منقطع النظير.إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]

رابط دائم : https://nhar.tv/lmaKD
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر