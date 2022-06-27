الألعاب المتوسطية.. المُنتخب الوطني لكرة الطائرة يسقط أمام فرنسا

سقط أمسية اليوم الإثنين المُنتخب الوطني الجزائري لكرة الطائرة ذكور أمام مُنتخب فرنسا بثلاثة أشواط دون رد.

وذلك في الجولة الثانية من دور مجموعات منافسة كرة الطائرة في ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022.

وتعني هاته الخسارة توديع المنافسة بصفة رسمية بالنسبة للخضر خاصة بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام تركيا بذات النتيجة.

كما سيواجه المنتخب الوطني منتخب اليونان لحساب الجولة الثالثة في مباراة تحصيل حاصل.