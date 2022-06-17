الألعاب المتوسطية: الومضة الإشهارية لموبيليس رسالة قوية حول تمسك الجزائر بموقفها من قضية الصحراء الغربية

نشر متعامل الهاتف النقال بالجزائر موبيليس ومضة إشهارية تشجيعا لألعاب البحر الأبيض المتوسط. والتي ستقام بمدينة وهران.

وتضمنت الومضة الإشهارية التي كشفت عنها مؤسسة موبيليس الشريك التكنولوجي والراعي الذهبي لألعاب البحر المتوسط. خارطة للضفة الجنوبية لحوض المتوسط وعليها إقليم الصحراء الغربية

بالإضافة إلى ذلك حملت الومضة الإشهارية رسالة قوية حول تمسك الجزائر بموقفها من قضية الصحراء الغربية.

وستشهد مدينة وهران بالجزائر في الفترة الممتدة من 25 جوان إلى غاية 6 جويلية 2022 إحتضان فعاليات ألعاب البحر الأبيض المتوسط.