الألعاب المتوسطية..بداية توافد الجماهير لملعب وهران لحضور حفل الإختتام

بدأت، عشية اليوم الأربعاء، الجماهير الجزائرية في التوافد لملعب وهران الأولمبي، لحضور حفل اختتام ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022.

وكشف مراسل قناة النهار، عن توافد الجماهير منذ الصبيحة، لحضور حفل الاختتام للألعاب المتوسطية، مع تنظيم محكم.

كما سيتم تخصيص شاشتين عملاقتين من أمام ملعب وهران، بالإضافة لشاشة عملاقة بشارع سيدي محمد بوهران، للجماهير التي لم يسعفها الحظ لاقتناء التذاكر لدخول الملعب.

للإشارة، سينطلق حفل اختتام ألعاب البحر الأبيض المتوسط، اليوم الأربعاء بداية من الساعة الـ21.00 مساءً وسيكون منقولا عبر القنوات المحلية.