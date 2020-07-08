الألعاب المتوسطية..تخصيص 100 مليار سنتيم لتجهيز الهياكل الرياضية

ستخصص لجنة ألعاب البحر الأبيض المتوسط مبلغ 100 مليار سنتيم من أجل تجهيز بعض الهياكل الرياضية تحسبا لإحتضان ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقررة بوهران سنة 2022.

وأكدت وكالة الأنباء الجزائرية أن هذا المبلغ سيخصص لتجهيز 43 منشأة سيتم تسخيرها لإحتضان المسابقات الرياضية.

ومنحت السلطات العمومية لحد الآن ميزانية قدرها 130 مليار سنتيم للجنة تنظيم الألعاب المتوسطية, مثلما كان قد صرح به لوكالة الأنباء الجزائرية في وقت سابق المدير العام للألعاب, سليم إيلاس, منوها بأن تقليص ميزانيات الهيئات العمومية إلى النصف بقرار من السلطات العليا للبلاد على خلفية تراجع أسعار البترول والأزمة الصحية, لم يمس لجنته “بالنظر إلى الأهمية التي تكتسيها هذه التظاهرة”.