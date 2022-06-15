الألعاب المتوسطية.. تخصيص 2000 كاميرا مراقبة لإنجاح التظاهرة الرياضية بوهران
بقلم فيصل زيان بوزيان
كشفت مؤسسة أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو التابعة لمديرية الصناعة العسكرية، عن تخصيص 2000 كاميرا مراقبة لتأمين ولاية وهران خلال الألعاب المتوسطية.
وصرح هشام عثامنية، إطار مدني بالمؤسسة، للإذاعة الوطنية:”أكثر من 2000 كاميرا مراقبة وضعت في ولاية وهران”.
وأضاف المتحدث:” كما تم وضع نظام المراقبة الرقمي بييترى الحديث جدا في كل الملاعب التي ستحتضن فعاليات العاب البحر الابيض المتوسط”.
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