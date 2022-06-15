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الرياضة

الألعاب المتوسطية.. تخصيص 2000 كاميرا مراقبة لإنجاح التظاهرة الرياضية بوهران

بقلم فيصل زيان بوزيان
الألعاب المتوسطية.. تخصيص 2000 كاميرا مراقبة لإنجاح التظاهرة الرياضية بوهران
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كشفت مؤسسة أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو التابعة لمديرية الصناعة العسكرية، عن تخصيص 2000 كاميرا مراقبة لتأمين ولاية وهران خلال الألعاب المتوسطية.

وصرح هشام عثامنية،  إطار مدني بالمؤسسة، للإذاعة الوطنية:”أكثر من 2000 كاميرا مراقبة وضعت في ولاية وهران”.

وأضاف المتحدث:” كما تم وضع نظام المراقبة الرقمي بييترى الحديث جدا في كل الملاعب التي ستحتضن فعاليات العاب البحر الابيض المتوسط”.

رابط دائم : https://nhar.tv/Tbtnw
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