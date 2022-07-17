الألعاب المتوسطية.. رئيس الجمهورية يحث الرياضيين على مواصلة التألق ويأمر بتوفير الإمكانيات لهم

أثنى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على كل المشاركين في تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022، كما قدم شكره بالأخص لسكان ولاية وهران.

حيث أكد الرئيس خلال مجلس الوزراء المُنعقد اليوم الأحد أن سكان وهران أضفوا بصمة استثنائية على الألعاب وشرفوا الجزائر تشريفا يليق بسمعتها.

كما شجع الرئيس تبون كل الرياضيين وحثهم على الاستمرار في الحفاظ على النتائج الباهرة المحققة في الألعاب المتوسطية.

إضافة إلى منحه أوامر رئاسية بتوفير كل الوسائل والإمكانيات لرياضيي النخبة في كل التخصصات سواء بالنسبة للمتوجين أو غير المتوجين.

وتهدف التعليمات الرئاسية للتحضير الأمثل للمواعيد الرياضية الدولية المقبلة خاصة الألعاب الأولمبية 2024 بباريس.