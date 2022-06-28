الألعاب المتوسطية.. غضبان يُنقذ اليد الجزائرية من الهزيمة في آخر الثواني

أنقذ أمسية اليوم الثلاثاء الحارس، خليفة غضبان، المُنتخب الوطني الجزائري لكرة اليد من الهزيمة أمام مقدونيا الشمالية.

وذلك في لقاء الجولة الثانية من المجموعة B لدورة كرة اليد في ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022.

وانتهت المواجهة التي جرت بالقاعة المتعددة الرياضات لبلدية أرزيو بالتعادل 24-24.

كما صد الحارس الجزائري، غضبان، ركلة جزاء لمقدونيا الشمالية في آخر ثانية من اللقاء.

هذا في انتظار مواجهة اليونان غدا ومنتخب إسبانيا يوم الجمعة عقب الفوز أمس أمام تركيا 32-27.