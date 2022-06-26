الألعاب المتوسطية.. مُنتخب أقل من 18 سنة يهزم إسبانيا في بداية المشوار

هزم أمسية اليوم الأحد المُنتخب الوطني الجزائري لأقل من 18 سنة نظيره الإسباني بنتيجة هدف دون رد.

في لقاء الجولة الأولى من المجموعة الأولى لدورة كرة القدم في ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022.

حيث سجل اللاعب، مهدي بوش، الهدف الوحيد لأشبال المُدرب، مراد سلاطني، في الدقيقة 26.

ولُعب اللقاء بملعب سيق بولاية معسكر في انتظار المواجهة الثانية بعد غدا الثلاثاء أمام مُنتخب فرنسا.